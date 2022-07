Tec de Orizaba regresará a próximo ciclo escolar con clases presenciales

El dirigente sindical del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Orizaba, Miguel Ángel Cruz Arellano, dijo que el próximo ciclo escolar debe ser presencial pues la institución no tiene la capacidad para dar una educación híbrida, además dejó en claro que no permitirán aulas con más de 30 alumnos y en el caso de salones pequeños, sólo 20 escolapios."De alguna manera lo hemos platicado con la administración y obviamente los grupos se tienen que reducir, porque no podemos permitir como organización sindical grupos de 40 estudiantes, hay salones que están dados para 30 jóvenes y otros sólo para 20".De igual forma están exigiendo a la dirección que en los baños haya suficiente jabón, agua, y los arcos sanitizantes siempre estén operando a la entrada. "Hemos platicado con el Director y con el Subdirector y estamos en ese entendido. Yo lo he comentado también y estaremos pendientes de que no haya salones con gente excesiva".Añadió que sólo ocho materias son las que requieren tener grupos de 40 alumnos, pero no puede repetirse en otros casos. Por ello enfatizó que tendrán que darse las clases en salones grandes.En referencia a la educación híbrida dijo que ésta no se puede dar, pues no hay la capacidad en la institución en materia del abasto de internet. "No hay condiciones, a lo mejor 10 aulas estarían equipadas pero las demás no. El ancho de banda de la institución para soportar 60 aulas no es suficiente".