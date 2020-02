Tras la aprobación de la nueva Cuenta Pública 2018, que advierte un presunto daño patrimonial por 34 millones de pesos en el Tecnológico de Tantoyuca, el director del plantel, Óscar del Ángel Piña, señaló que por ahora no se conoce quién sería denunciado.



“Estamos esperando que la investigación determine a los presuntos, es cuestión de esperar, esa información no ha sido publicada, hasta ahora son 34 millones, hay que esperar el fallo final y a este daño patrimonial le acompaña una denuncia pero no podemos dar más datos o quiénes son los presuntos responsables”, dijo.



Antes de la actual administración, el director en turno fue Francisco Hernández Luna y en su periodo se construyó un nuevo edificio para albergar más de 700 alumnos de la carrera de Ingeniería.



Por el daño patrimonial, podría inhabilitarse a varios funcionarios de la pasada administración, pese a que fueron despedidos al iniciar el nuevo gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez.