Tec de Zongolica listo para regresar a clases, considerando el Semáforo Epidemiológico

El Instituto Tecnológico Superior de Zongolica está cumpliendo con los protocolos sanitarios así como con las herramientas y plataformas digitales necesarias para el próximo regreso a clases.



En función del semáforo epidemiológico, las autoridades de Salud y Educación, determinarán si existen las condiciones sanitarias para impartir clases de manera presencial o virtual.



Al respecto, el Dr. Pompeyo Quechulpa Pérez, Director General del ITSZ, declaró que los estudiantes aspirantes a ingresar a esta institución, ya están en proceso de recepción de documentos mediante el uso de las tecnologías de la comunicación, para que los jóvenes no tengan que desplazarse en medio de la pandemia.



“La presencia del coronavirus ha implicado todo un reto para las instituciones educativas respecto al uso de las tecnologías en las actividades escolares, y en el caso de la institución que represento, ha habilitado plataformas y herramientas tecnológicas para que los jóvenes reciban calidad en la educación, de modo que la pandemia no sea impedimento para que sigan avanzando en sus programas educativos”, refirió.



Dijo que para apoyar económicamente a los estudiantes, este año, con el apoyo del Gobierno federal y estatal, no habrá cobro en la ficha para el examen de admisión, tampoco habrá estudiantes rechazados, pues se pretende albergar a todos los aspirantes y darles una oportunidad para que cursen sus estudios universitarios.



Los jóvenes de nuevo ingreso sólo tendrán que pagar 967 pesos por semestre, ya que se busca que el factor económico no sea un impedimento para que quienes pretenden estudiar una carrera universitaria lo hagan.



A cambio, esta institución de educación superior, ofrece un seguro facultativo a los estudiantes para que tengan acceso a servicios médicos de salud.

En cuanto a la recepción de documentación para quienes aspiren a ingresar a la institución será lo que resta de julio y parte de agosto.



El próximo 21 de agosto se realizará el examen de evaluación diagnóstica, será en línea para quienes se inscriban en el sistema escolarizado y el 22 de agosto se realizará la misma prueba para quienes aspiren al sistema mixto.



Destacó que los estudiantes que presenten problemas de conexión a internet para tomar sus clases, se les estarán enviando videos para que puedan en algún momento ver la clase de manera virtual aunque no sea en tiempo real.



Esta casa de estudios se estará apoyando con las agencias y consejos municipales para acercar las herramientas tecnológicas a los universitarios en la sierra de Zongolica.



El ITSZ cuenta con una plataforma virtual con 11 mil libros descargables, para que los alumnos puedan acceder a esa bibliografía sin necesidad de comprarlos o tenerlos de forma física.



Con esta tecnología, los universitarios y maestros interactúan con los libros y trabajan que requieren para avanzar en las clases virtuales, enfatizó.



Para los estudiantes ya inscritos, el tecnológico imparte cursos de regularización para nivelarlos en las materias que presentan alguna deficiencia.



El Dr. Quechulpa Pérez anunció que el regreso a clases, tentativamente de modo virtual, está previsto para el próximo 7 de septiembre, donde estudiantes de 42 municipios de la zona centro del estado, podrán continuar con las ingenierías en Desarrollo Comunitario, Forestal, Sistemas Computacionales, Gestión Empresarial e Innovación Agrícola Sustentable.



Las carreras profesionales se imparten en las extensiones de Tezonapa Cuichapa, Tehuipango, Tequila, Nogales y Acultzinapa así como el campus central Zongolica.



Para inscribirse, los estudiantes tienen que escanear o tomar foto de los siguientes documentos: Acta de nacimiento original; certificado de bachillerato o constancia de estudios, original y legalizado; CURP, el nuevo formato; comprobante de domicilio original, no mayor a 3 meses, puede ser recibo de agua, de luz o predial, o en su caso constancia de residencia no mayor a 3 meses; fotografía a color, no mayor a un mes de antigüedad; grupo sanguíneo y número de seguro social si es que lo tiene.