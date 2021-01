Tecnológico de Boca del Río abusa con cuota de inscripción, denuncian alumnos

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Boca del Río se manifestaron afuera del plantel para exigir la reducción de la cuota de inscripción, pues no han tenido respuesta.



A decir de Jorge Cruz Castillo, alumno de la carrera de Ingenieria en Acuacultura, piden que la inscripción al semestre sea de mil 300 pesos como cuota mínima.



La cuota requerida es de mil 900 pesos, mientras que el año pasado fue de mil 600.



“Las clases presenciales son 2 mil 400 pesos por alumno, somos 2 mil 100 alumnos, nos están cobrando ahora mil 900 pesos y la inconformidad es que no estamos teniendo clases presenciales, no estamos utilizando instalaciones, baños que el Director supuestamente paga", dijo.



Los jóvenes demandan a la Dirección flexibilidad para que puedan cumplir con la inscripción.



Consideran que los costos son altos dado que no están utilizando el plantel, ni talleres y las clases son de manera virtual.



Los estudiantes afirman que ellos también tienen gastos extras de Internet y equipo para las clases en línea.



“Tenemos más gastos nosotros, al campo le están dando mantenimiento y no lo necesita, hay mucha gente. No estamos utilizando talleres, no entendemos qué se le hace al dinero”, dijo Jorge.



Con pancartas exigieron que se garantice la educación de los estudiantes dejando cuotas accesibles.