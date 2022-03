Tecnológico de Orizaba busca obtener edificio de exfábrica textil

Si el Ayuntamiento de Río Blanco decide donar el edificio de la exfábrica textil al Tecnológico Nacional de México (TecNM), ahí podrían trasladarse tres ingenierías del campus Orizaba, otorgando más oportunidad de estudios a los jóvenes, afirmó el director del plantel, Rigoberto Reyes Valenzuela."Realmente es una gestión que iniciamos a raíz de la demanda que estamos teniendo, nos acercamos con el Alcalde de Río Blanco y firmamos un convenio de colaboración porque la intención es que nuestros jóvenes, sobre todo los que son de ese municipio, se involucren en actividades de apoyo al municipio. Ya le comentamos al Presidente Municipal que tenemos la necesidad de aumentar nuestra matrícula".Indicó que el Tecnológico en Orizaba no puede aceptar a todos los que aspiran a ingresar."En una semana vamos a sacar la convocatoria para el nuevo ingreso y lamentablemente no podemos aceptarlos a todos y tenemos que canalizarlos a otro lado, pues sería una irresponsabilidad de parte nuestra recibirlos si no voy a tener una butaca ellos".Por ello dijo que se está buscando alguna posibilidad de ampliarse, de hecho recordó que cuando estuvo de visita el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, -hace un poco más de un mes- le expusieron este tema y les sugirió buscar un acercamiento para ver si podrían donar un terreno."La idea es volver al nido, donde iniciamos en 1957 que fue Río Blanco. Como ya existe una infraestructura que está en ruinas, la intención es acomodar un espacio con aulas para ofrecer a los alumnos de esa región, en las carreras más demandadas como son: Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica y Gestión Empresarial".En estos momentos sigue la plática entre el Mandatario estatal y el Alcalde para definir el tema, añadió que por fortuna los legisladores, el munícipe, el gobernador y el Gobierno Federal son de un mismo equipo, por eso se espera que la respuesta sea positiva.Finalmente informó que a partir de este 9 de marzo y hasta el 4 de abril, se estarán efectuando actividades por el 65 aniversario de creación del plantel, entre las que destacan actos culturales, conferencias, charlas, eventos deportivos y ceremonias.