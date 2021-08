Tecnológico de Perote sigue acumulando irregularidades millonarias

A pesar de que el Instituto Tecnológico Superior de Perote enfrenta una denuncia penal por daño patrimonial de 2 millones 418 mil 583.13 pesos en la Cuenta Pública 2017 y tiene observaciones financieras en la Cuenta Pública 2018, que de no aclararse no libera a los servidores públicos de cualquier otro tipo de responsabilidad, sea de carácter civil, administrativa o penal, ni de responsabilidades futuras, ahora en la Cuenta Pública 2019 resultó con un presunto quebranto financiero por 84 millones 290 mil 812.41 pesos.



Esa institución educativa es uno de los 35 Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez que resultaron observados con daño patrimonial en la Cuenta Pública 2019, que en conjunto suman los 241 millones 686 mil 412.90 pesos y que hasta el momento no han podido aclarar.



Ese ente fiscalizable tendrá la última oportunidad de aclarar ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en donde están los más de 84 millones de pesos, cuando inicie la fase de investigación y substanciación.



De no solventar las observaciones, el ORFIS tendrá que interponer una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de quien o quienes resulten responsables.



La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado tardó 20 días naturales, contados a partir del 29 de julio cuando recibió los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019, para elaborar en dictamen.



Durante ese tiempo, los entes fiscalizables observados tenían la oportunidad de hacer llegar documentación comprobatoria y así hacer las solventaciones necesarias, sin embargo, no lo hicieron.



Aunque no hay un plazo perentorio para culminar la fase de investigación y substanciación, el ORFIS debe entregar un Informe de Seguimiento en marzo del próximo año.