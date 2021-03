Tecnológico de Veracruz no tiene contemplado el regreso a clases presenciales

Por el momento Instituto Tecnológico de Veracruz, no tiene contemplado el regreso a clases de manera presencial ante la contingencia del COVID-19, afirmó el director del Instituto Nacional de México campus Veracruz, Marco Antonio Salgado Cervantes.



Explicó que hasta que haya luz verde por parte de las autoridades a nivel nacional, entonces se atenderá la reincorporación de los 5 mil 800 estudiantes inscritos.



"Estamos conscientes y lo primero es la salud y bienestar de nuestros alumnos, no regresaremos a clases hasta que la autoridad lo permita”, dijo.



Salgado Cervantes, detalló que hasta que haya una indicación y que se garantice la seguridad de los alumnos y el personal, será el retorno a las aulas.



En el Tecnológico Nacional de Veracruz, se cuenta con 11 licenciaturas y tres posgrados, en todos se mantienen las clases virtuales.



“Nosotros por seguridad, sobre todo que somos expertos en el área de biotecnología, alimentos y eso, seguimos primero las normas para no tener ningún riesgo de contagio".



Hasta el momento no hay registro de estudiantes que hayan tenido complicaciones por COVID-19.