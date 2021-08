Tecnológico Nacional de México adeuda impuesto a la nómina en Veracruz

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) incumplió con el pago del impuesto por remuneraciones al trabajo personal, o impuesto a la nómina, en el ejercicio 2019 en el estado de Veracruz.



Lo anterior lo revela la auditoría número 31 del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación al Tecnológico, en donde se observa no solo el incumplimiento al 98 del Código Fiscal del Estado de Veracruz, sino a las leyes fiscales de la Ciudad de México, de San Luis Potosí, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México.



A la letra, el Artículo 98 obliga a todos los patrones, en este caso el TecNM, a pagar un 3 por ciento por concepto de las remuneraciones al trabajo personal sea subordinado o no.



La auditoría de la SEP el TecNM, que en Veracruz opera 20 planteles descentralizados, uno agropecuario en Úrsulo Galván, uno del mar en Boca del Río y tres industriales federalizados en Cerro Azul, Orizaba, Minatitlán y Boca Del Río, advierte además de siete hallazgos de mediano riesgo.



A la par del incumplimiento de las leyes fiscales del estado de Veracruz, el Órgano Interno de la SEP refiere que el TecNM no incluye en sus estados presupuestales los ingresos propios, esto es, el cobro de servicios administrativos escolares, aportaciones y cuotas de cooperación voluntarias, servicios y ventas.