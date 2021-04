Tecnológicos de Veracruz también adeudan al SAT

El Servicio de Administración Tributaria incluyó a cuatro planteles del Tecnológico Nacional de México en la lista de planteles con créditos fiscales “firmes”, esto es, deberán pagar.



Son los casos del Tecnológico Superior de Naranjos con un adeudo del 1 de agosto de 2018; el Tecnológico Superior de Misantla, con un aviso de fecha 16 de abril de 2014 y los Tecnológicos de Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla, con un aviso de adeudo del 1 de enero de 2021.



Cabe agregar que la lista del Servicio de Administración Tributaria es pública y exhibe a los contribuyentes con créditos fiscales, es decir adeudos, de pago obligatorio.



En el caso de los créditos fiscales firmes son aquellos adeudos que notificó el SAT, pero que el contribuyente no impugnó, no hubo una resolución a favor del deudor y no hay más opción que pagar.



Anteriormente se había dado a conocer que también adeudan al SAT trece organismos operadores de agua en el estado de Veracruz.



Lo mismo que 50 municipios veracruzanos y organizaciones sindicales, que contrajeron adeudos con el SAT.