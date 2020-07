Tecolutla sigue cerrado pese a que no fue incluido en decreto del Gobernador

A pesar de que no fue incluido en el decreto del Gobernador para medidas extraordinarias de confinamiento por la alta incidencia de casos de COVID-19, el municipio de Tecolutla se mantiene cerrado y el ayuntamiento se niega a permitir la reanudación paulatina de las actividades comerciales.



El alcalde de este municipio Juan Ángel Espejo Maldonado se ha negado a acordar con los empresarios locales la reapertura paulatina de locales, argumentando que el semáforo rojo establecido por el Gobierno del Estado y la falta de hospitales en la zona para atender posibles casos de COVID 19, obligan a mantener las medidas restrictivas.



Ante esa situación, los integrantes de la iniciativa privada conformaron el Consejo de Empresas y Desarrollo Turístico de Tecolutla, que representa a más de 180 empresarios que se han visto afectados tras cuatro meses de confinamiento, para pedirle al alcalde que establezcan una fecha para la reapertura parcial de las actividades comerciales y el ingreso controlado de turistas.



Sin embargo, lamentaron que el munícipe no tenga Apertura e iniciativa al respecto.



Los empresarios criticaron que en las localidades de Costa Esmeralda la situación es distinta, pues a pesar de pertenecer al mismo municipio, los empresarios decidieron ignorar las restricciones y comenzaron a abrir desde el pasado 1 de julio.



Ahora el ayuntamiento comenzó a clausurar negocios, por lo que ya se preparan las denuncias penales correspondientes, pues no existe justificación para mantener las medidas restrictivas tan estrictas.



Dado que Tecolutla no aparece en el Decreto por el que se determinan medidas temporales para evitar aglomeraciones y reducir la movilidad en 38 municipios, el alcalde inició el levantamiento de firmas entre los habitantes para respaldar las medidas.



Por ello, los empresarios de la región solicitan la intervención de la Secretaría de Gobierno, pues no ven seriedad de la autoridad local, a pesar de la grave situación económica.