TEJAV brindará servicio gratuito de mediación en litigios administrativos

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) puso en marcha el servicio gratuito de mediación para la solución de conflictos de carácter administrativo.A partir de este viernes se podrá recurrir a ese mecanismo que brinda a las partes involucradas en un conflicto, la oportunidad de resolverlo de manera rápida, económica, flexible y efectiva, bajo los principios de voluntariedad, gratuidad, confidencialidad, neutralidad, equidad y flexibilidad.Para normar el procedimiento se emitieron los Lineamientos que establecen que, durante el 2022, los asuntos que podrán ser materia de mediación y conciliación serán aquellos juicios contencioso-administrativos en el que el acto impugnado verse sobre la declaración de beneficiarios, en despidos, ceses o bajas de elementos de cuerpos policiales iniciados en este año.Así como aquellos canalizados por la Defensoría Pública del Tribunal, sin perjuicio de que cualquier interesado en la conciliación pueda someterse al procedimiento si así lo solicita.La Defensoría Pública podrá hacer del conocimiento de sus representados los servicios de mediación o conciliación que ofrece el TEJAV antes del cierre de instrucción y si las partes acceden a la mediación y conciliación, los canalizará con la Dirección de Asuntos Jurídicos.Aunque el procedimiento de conciliación y mediación no suspende la sustanciación del juicio.El mediador o conciliador será profesionista con certificación vigente en mecanismos alternos y entre sus obligaciones destacan la de realizar su función bajo los principios de voluntariedad, equidad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, flexibilidad y oralidad.Renovar su certificado y autorización cada tres años; y cerciorarse del correcto entendimiento y comprensión que las partes tengan del desarrollo de los procedimientos de mediación y conciliación desde su inicio hasta su conclusión, así como de sus alcances, entre otras.De llegarse a un acuerdo por las partes y siempre que no sean contrarios a las normas, que no se afecten derechos de terceros, ni se afecte el interés social, el mediador o conciliador elaborará el convenio que pondrá fin al asunto, el cual será revisado y aprobado por el Coordinador y será remitido a la Sala correspondiente a fin de que acuerde lo conducente.