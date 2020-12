TEJAV ha abatido casi en su totalidad rezago heredado, destaca Presidente en Informe

A tres años de su creación, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz ha enfrentado un contexto de dificultad debido a la dramática reducción en su presupuesto, manifestó Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez.



El Magistrado Presidente del TEJAV, en el marco de su Primer Informe de Labores, dijo que la disminución presupuestal desde el 2018 al presente ejercicio representa un ajuste de casi el 40% del presupuesto de este organismo. sin embargo, se ha realizado un esfuerzo sin precedentes para consolidar una justicia administrativa pronta y expedita, atendiendo esa demanda de la sociedad veracruzana.



Sostuvo que ese organismo jurisdiccional se ha conducido bajo los principios de autonomía, legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia, austeridad y racionalidad, honradez, excelencia y vocación de servicio.



Sobre todo, porque la rendición de cuentas es una responsabilidad que contribuye a la transparencia, el combate a la corrupción y la gobernabilidad democrática y su ejercicio cimienta la vigencia del Estado de Derecho y permite a la ciudadanía poner un dique y controlar el abuso de poder.



Refirió que aun con las carencias y falta de recursos, se dio cumplimiento a los compromisos institucionales del Tribunal, pese a que este año la demanda de justicia administrativa aumentó respecto a años anteriores.



En ese sentido, señaló que al día de hoy el rezago heredado del extinto Tribunal Contencioso Administrativo se abatió aproximadamente en un 99%.



Agregó que las dificultades económicas tampoco representaron un obstáculo para hacer frente a la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en virtud de que no se paralizó la justicia.



“Esta enfermedad nos obligó a redoblar esfuerzos institucionales para que el derecho humano de acceso a la justicia pueda adaptarse a la Nueva Normalidad; nos hizo reafirmar el compromiso de hacer realidad la justicia en línea, no sólo porque es el futuro de los Tribunales, sino porque no podemos permanecer ajenos a la obligación de acercar, por todos los medios, la justicia a la población”, expuso.



Detalló que se logró la consulta en línea de los expedientes de los juicios, lo que permite a los justiciables que desde cualquier lugar puedan conocer el estado de su asunto; y en paralelo se desarrolló una aplicación para dispositivos móviles.



Por ello, hoy en día los juicios del Tribunal iniciados en 2020 pueden consultarse en cualquier momento, desde una computadora, un teléfono o un dispositivo electrónico.



“Esto nos ha puesto a la vanguardia pues somos el primer Tribunal de Veracruz en ofrecer este servicio de calidad. Lograr la consulta en línea de los juicios supone coordinación y precisión por parte de las áreas administrativas y jurisdiccionales del Tribunal, pues implicó la digitalización al cien por ciento de los expedientes iniciados en este año”, concluyó.