TEJAV ya abatió el rezago de juicios administrativos que recibió, afirma titular

La crisis sanitaria impuesta por la pandemia del COVID-19 no fue obstáculo para seguir fortaleciendo al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, así lo consideró su presidente Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez al entregar el Informe de labores 2020 a la presidenta del Congreso, Adriana Paola Linares Capitanachi y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



Dijo que a pesar de las circunstancias se cumplieron los compromisos institucionales del Tribunal. “Las atribuciones y funciones para las cuales fue creado este órgano jurisdiccional se atendieron a cabalidad sin merma en la calidad de los servicios prestados, no obstante que este año la demanda de justicia administrativa aumentó respecto a años anteriores”, indicó.



Sin embargo, añadió que gracias a la vocación de servicio, el compromiso y la entrega de cada uno de los trabajadores, “al día de hoy el rezago heredado del extinto Tribunal Contencioso Administrativo se abatió aproximadamente en un 99%. La cifra que se dice rápido pero tiene profundos significados”.



Señaló que “las dificultades económicas tampoco representaron un obstáculo para hacer frente a la pandemia. En ese sentido, sabedores de la imperiosa necesidad que tiene la sociedad en recibir los servicios jurisdiccionales y sin perder de vista la salud de los servidores públicos que tienen contacto con la ciudadanía, se tomaron las medidas adecuadas para asegurar el sano regreso, paulatino y gradual, a las actividades mediante la sanitización periódica de las instalaciones y la compra de equipo médico para proteger al personal”.



“Aunque se suspendieron brevemente las labores en los momentos más difíciles de la pandemia, en el escenario adverso se planeó una lógica de gradualidad para el regreso a una nueva normalidad, sin poner en riesgo la salud de trabajadores y justiciables”, comentó.



Dijo que en este Tribunal, gracias a la implementación de las sesiones en vía remota y al teletrabajo, nunca se paralizó la justicia, las actividades siguieron su curso.



“Buscando hacer más eficiente la labor del Tribunal y gracias a una disciplina rigurosa en el ejercicio del gasto, siempre guiados por los principios de austeridad, honestidad, responsabilidad y transparencia, se llevaron a cabo adecuaciones en nuestras instalaciones que al tiempo que favorecen menos concentración de personas y el seguimiento de los protocolos de salud, se traducen en un mejor desempeño de las tareas que tenemos asignadas”.



“Se adecuaron los espacios de la Oficialía de Partes, para evitar la concentración de personas que acuden a entregar promociones al Tribunal; se diseñaron espacios destinados específicamente para el resguardo de los expedientes que se sustancian, para cumplir con las obligaciones legales en materia de archivos y se dignificó el área de Secretarios de Estudio y Cuenta, lo que permite la sana distancia y propicia un ambiente más adecuado para el desempeño de sus funciones”, dijo.



El Magistrado Presidente, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez insistió en que esta enfermedad los obligó a redoblar esfuerzos institucionales para que el derecho humano de acceso a la justicia pueda adaptarse a la nueva normalidad y así, hicieron realidad la justicia en línea, “no solo porque es el futuro de los tribunales, sino porque no podemos permanecer ajenos a la obligación de acercar, por todos los medios, la justicia a la población”.



“Por esa razón, trabajamos arduamente durante todos los meses previos para lograr la consulta en línea de los expedientes de los juicios, lo que permite a los justiciables que desde cualquier lugar puedan conocer el estado de su asunto. En paralelo, desarrollamos una aplicación para dispositivos móviles. Hoy, los juicios del Tribunal iniciados en 2020 pueden consultarse en cualquier momento, desde una computadora, un teléfono o un dispositivo electrónico. Esto nos ha puesto a la vanguardia, pues somos el primer Tribunal de Veracruz en ofrecer este servicio de calidad”.



“Lograr la consulta en línea de los juicios supone coordinación y precisión por parte de las áreas administrativas y jurisdiccionales del Tribunal, pues implicó la digitalización al 100% de los expedientes iniciados en 2020, pero también reafirma el compromiso de este organismo para adaptarse a las nuevas circunstancias y nos sitúa como uno de los primeros entes en cambiar su visión. Ahora la tecnología no sólo es instrumento de auxilio o apoyo, sino el espacio desde el que desarrollamos nuestra actividad”, añadió.



“El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa concluye su tercer año de existencia en un contexto mundial que ha trascendido todos los órdenes de la vida. Tenemos la convicción de que la adversidad no debe ser pretexto, sino motivo para refrendar el compromiso institucional y sobreponernos a las circunstancias para seguir ofreciendo un servicio profesional, de calidad y eficiente”, concluyó el Magistrado Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez en este informe del ejercicio 2020, el primero como Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en el que trabajó al lado de sus compañeras magistradas Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez y del magistrado Pedro José María García Montañez.