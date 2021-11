TELCEL no logró revertir clausura de antena en Coatzintla

La proveedora de telefonía celular Radiomóvil DIPSA S. A. de C.V., operadora de TELCEL, no pudo revertir la clausura de una antena de telecomunicaciones en Coatzintla.Lo anterior, luego que el Juzgado Decimoprimero de Distrito con domicilio en Poza Rica de Hidalgo determinó no obsequiarle a Telcel una suspensión provisional contra actos del Ayuntamiento coatzinteco.La queja de TELCEL se remonta al 23 de septiembre de 2021, cuando inspectores municipales clausuraron una antena de radiotelecomunicaciones ubicada en 32-1725 HAS de la parcela 64 y mitad de la parcela 65, colonia Jardines de Coatzintla.La telefónica recurrió al Juzgado 11º de Poza Rica para solicitar la suspensión provisional contra el Ayuntamiento de Coatzintla, al argumentar una vulneración a los derechos contenidos en los artículos 1º, 4º y 16 de la Constitución.Sin embargo, el análisis del Juzgado 11º determinó que TELCEL si bien acreditó la concesión del Instituto Federal de Telecomunicaciones para proveer de servicios de comunicación; no acreditó los permisos necesarios para operar las antenas clausuradas en Jardines de Coatzintla.“Por lo cual, se concluye que dichas documentales no son idóneas para acreditar que la quejosa cuenta con autorización, permiso o licencia expedida por la autoridad municipal para la construcción o instalación de la antena de radiotelecomunicaciones ubicada en colonia Jardines de Coatzintla, en Coatzintla, Veracruz”, dicta la resolución.