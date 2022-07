Telefonistas de Xalapa se suman a paro nacional de brazos caídos

Replicando la acción que se lleva a cabo a nivel nacional, agremiados al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana realizaron un paro de brazos caídos en Xalapa, pues acusan que la empresa TELMEX sigue dilatando la asignación de las plazas vacantes y pretende eliminar la cláusula del contrato colectivo de trabajo que dejaría sin la jubilación a los empleados de nuevo ingreso."Estamos aquí por violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo, sobre todo por el incumplimiento de las vacantes y por querer reformar nuestra cláusula 149, que es de jubilaciones, la empresa ya no quiere que los de nuevo ingreso se jubilen", comentó María Elena Ortega Rivera, de la Secretaría de Jubilados de la Sección 17, con sede en la Capital Veracruzana.Acompañada por otros de los afiliados a la organización sindical, quienes se mantuvieron afuera de las oficinas de la calle Leandro Valle, en el centro de la ciudad; alertó que permitir esto implicaría que posteriormente quieran quitarles el beneficio a los que como ella, ya están jubilados."Hay otras situaciones que nos están afectando como trabajadores, como el reparto de utilidades para los compañeros activos, ya tiene tres años que no dan reparto de utilidades, aunque sabemos que el dueño de la empresa, Carlos Slim, es uno de los hombres más ricos del mundo y no quiere darlas", cuestionó Ortega Rivera.Por su parte, la integrante del Comité Local del Sindicato, Thelma Berenice Juárez Cano, detalló que en Xalapa hay mínimo unas 50 vacantes por cubrir y a nivel nacional se estima que sean unas mil 900 pendientes por asignar."Y somos alrededor de 40 mil empleados a nivel nacional, entonces si permitimos que afecten la jubilación a nuevo ingreso, después pueden afectar la jubilación de los que estamos activos y seguir violentando cláusulas del contrato colectivo", acusó.La jubilada también consideró que se pretende desmantelar al sindicato, ya que cada vez se contratan a más trabajadores por medio de empresas outsourcing, que si bien ya está regulada y prohibida la contratación subrogada en el país, en Telmex, según las protestantes, continúa ocurriendo."Son los que por menos dinero, sin prestaciones, están ocupando nuestra materia de trabajo, la están haciendo, todo eso para ahorrarse el dinero el señor Slim. El outsourcing se sigue dando, tan sólo aquí creo que ya hay más personas contratadas por terceros que son los que están trabajando y nos quitan la materia de trabajo a los del sindicato", refirió en la entrevista.María Elena Ortega apuntó que este paro es una de las acciones que se están tomando a nivel nacional por lo que si se siguen violentando sus derechos laborales, el próximo jueves 21 de julio estallará la huelga."Estamos en pláticas desde hace tres años que no se cubren las vacantes, ya ha habido prórrogas desde hace tres años y no ha habido ningún avance", aseveró.