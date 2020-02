Telefonistas sindicalizados denuncian inseguridad y exigen mejores políticas sociales

Trabajadores en activo, pensionados y jubilados, en su mayoría del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, se manifestaron en Plaza Lerdo para expresar propuestas, mejoras en políticas sociales tanto al gobierno estatal y federal, y dar a conocer casos de inseguridad que se han presentado.



De acuerdo a Alberto Martínez, secretario General de la Sección 17 de la región de Xalapa de dicho sindicato, han sido víctimas de robos en la ruta de Perote.



"En el tema de inseguridad, ya hemos presentado varios casos que nos han afectado y ha afectado a algunos trabajadores, hemos tenido robos de vehículos a mano armada directamente a algunos compañeros y herramienta principalmente, ha sido en la zona del Cofre de Perote".



Ante esta situación, señaló que no han sido casos que lamentar, pero siguen con el temor al salir a trabajar.



"El susto y la cuestión psicológica sí pega de alguna manera, ya no es lo mismo trabajar con la seguridad que teníamos, al miedo o al pánico que ahora tenemos".



En ese sentido, informó que en lo que va del año, tienen conocimiento de tres casos, y si existen otros, no son denunciados por temor, pero los tres en este mes, ya se hizo el llamado correspondiente a las autoridades.



"La empresa ya ha estado llevando los casos directamente, pero el golpe es hacia nosotros los trabajadores".



Entre otras inconformidades, refirió que a nivel nacional están esperando parte de la resolución del órgano regulador, en este caso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), donde buscan les sea favorable en diversas áreas.