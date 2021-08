Telesecundaria de Xalapa puso facilidades con cuotas ante crisis y pandemia

El director de la Escuela Telesecundaria “Nicolás Bravo” de Xalapa, Angel Gómez Santiago, dijo que tras la reunión que sostuvo con los representantes de los padres de familia, los Comités de Salud y de Participación Social, se acordó dar facilidades a los tutores en la inscripción, ya que se trata del apoyo económico que se utilizará para adquirir los insumos de desinfección en las instalaciones de la institución y para los filtros sanitarios.



Explicó que para garantizar las medidas sanitarias en el retorno a las aulas se requiere de gel desinfectante, termómetros, líquidos para desinfección, además de otros productos para evitar la propagación del COVID-19.



“Les dije cómo íbamos a regresar porque ya lo habíamos aprobado en el Consejo Técnico Escolar, y yo les di todas las nueve acciones de salud para el regreso a clases, para prevenir el COVID-19, y entre eso se requieren los insumos para sanitizar”, dijo.



En ese sentido, destacó que en el plantel a su cargo se desinfectan constantemente las instalaciones.



“Y los padres vieron la necesidad de cómo vamos a comprar y acordaron entre ellos cuánto se daba”, dijo al recordar que el ciclo anterior no se cobró inscripción porque fueron clases a distancia en su totalidad.



El docente explicó que las facilidades acordadas por los tutores obedecen a que muchos progenitores no tienen trabajo debido a la crisis económica generada por la pandemia, dándoles la oportunidad de aportar la cuota de 800 pesos en dos exhibiciones.



“Les dije (a los representantes e integrantes de los Comités), pobre gente que no tiene, ¿cómo les va a hacer?”, puntualizó al agregar que hay quienes dieron 200 pesos, 300 pesos o lo que pudieron, “pero todos tienen asegurado su regreso a clases”.



Es así, que a decir del Director de la Telesecundaria, se deben buscar opciones para apoyar a que todos los alumnos regreses o tomen sus clases, de manera que facilitar el pago de la inscripción en dos exhibiciones fue el método que encontraron para ayudar a quienes han visto afectada su economía.