Televisión pública de Veracruz enfrenta rezago tecnológico

En gobiernos anteriores se desviaron los recursos destinados a la digitalización de Radio Televisión de Veracruz (RTV).



Al revelar lo anterior, el coordinador general de Comunicación Social, Iván Joseph Luna Landa, tras participar en un homenaje al monumento a Miguel Hidalgo y Costilla del parque Los Berros, el funcionario justificó que el problema se originó por un “desastre” provocado por la corrupción de administraciones anteriores.



"Radio Televisión de Veracruz (RTV) llega a todas las partes del Estado pero no vamos a omitir que se dejaron de invertir muchos millones de pesos en la administración anterior y en las 2 anteriores y dejaron hecho un desastre".



“De hecho, hay una antena para la digitalización que no se compró, que existió el recurso y nunca se hizo”, dijo el Coordinador.



Añadió que la instalación de dicha antena en el municipio de La Perla actualmente tiene un costo de 25 millones de pesos y es una obra que se aplazó por el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez debido a que enfocó sus recursos en atender la contingencia sanitaria.



Luna Landa mencionó que la inversión en infraestructura digital se realizó para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.



"Fue cuando se hizo lo de los Centroamericanos hubo recursos que se destinaron a Radio Televisión de Veracruz para garantizar que se transmitiera a varios países y ese dinero que justamente fue la estación que garantiza el tema de Córdoba, me parece que es la de La Perla, no se actualizó el equipo para la digitalización".



“Hubo un cambio de análogo a digital y se dejó de actualizar esa antena; se viene arrastrando y ya tiene fácil 5 años. La antena cotizada a la fecha vale 25 millones de pesos ya con instalación, es una inversión grande, no es que no se haya querido hacer, es una inversión mayor que dejó de hacerse en algún momento y se va a hacer en esta administración”, garantizó.



En cuanto al destino de los recursos, refirió que la Contraloría General del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) son los encargados de darles seguimiento.



Sobre la falta de señal para las clases a distancia, refirió que hay otras opciones para los estudiantes, pues pueden seguirlas por Televisa, Milenio, TV Azteca y RTV, aunque se espera garantizar su conectividad.