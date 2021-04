TELMEX viola contrato colectivo y reprime, acusan trabajadores jubilados

Jubilados de Teléfonos de México (TELMEX) se manifestaron en la plaza Lerdo de Xalapa para exigir respeto al contrato colectivo de trabajo y denunciar actos de represión a algunos jubilados en varias partes del país.



"Llevaremos a la Ciudad de México una manifestación para exigir el respeto al contrato colectivo de trabajo. Esta manifestación se realizará con mítines simultáneos. Nosotros no somos un pasivo laboral. Denunciamos cualquier tipo de actitud vengativa por parte del Comité Ejecutivo hacia algunos compañeros", dijo Héctor Amaro, telefonista jubilado.



Expuso que el Comité Ejecutivo Nacional, ha tomado medidas en contra de los trabajadores jubilados que han alzado la voz.



Por su parte, Ángel Zavaleta Hernández insistió en que pese a la pandemia, tienen que manifestar su inconformidad ante diversas irregularidades plasmadas en el contrato colectivo celebrado con TELMEX.



"Entre otras cosas la empresa lo vio como una manera fácil de sacar las áreas de mejores ganancias hacia otras empresas filiales que tiene e ir dejando a Teléfonos de México en una situación que actualmente lo consideran en números rojos".



Lamentó que Carlos Slim, dueño de la empresa, cargue todos los problemas a los jubilados, además de crear complicidad con el sindicato.



"No estamos de acuerdo en que, con la complicidad del Sindicato, porque no vemos que se actúe en consecuencia, estén llevando nuestro contrato fuera de este mundo, fuera del lugar".



Por ello, dio a conocer que el próximo 25 de abril, se revisaran las condiciones laborales de los trabajadores, pues son más de 200 los afectados en la sección 17 de Xalapa, pero a nivel nacional son miles.