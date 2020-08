Temas de salud no se deben politizar, responde Cisneros a Alcalde de Veracruz

Los temas de salud no se deben politizar, señaló el titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, en referencia a la negativa del alcalde de Veracruz, sobre el decreto que planteó el Ejecutivo para este fin de semana en 27 municipios, incluido el puerto, con el objetivo de reducir los contagios por coronavirus.



El funcionario estatal reiteró que existen medios legales que se puedan aplicar, en el caso de que las autoridades municipales no acaten las instrucciones que en materia de salud plantea el Estado, las cuales tienen como objetivo evitar el avance del COVID-19.



“He dicho, lo sostengo y lo he comentado muchas veces, cuando tú eres muy pequeño en todos los sentidos, desde tu concepción, desde tu cosmovisión eres pequeño, no alcanzas a entender, que cosas tan fundamentales como la salud están fuera del alcance de la política, están en otro terreno y si eso no lo entiendes, hay mecanismos legales para que lo entiendas. Su tamaño importa mucho en todos los sentidos, tiene una cosmovisión muy reducida de todo”, expuso.



Y es que ante los casos de COVID-19 que se generan en Veracruz, el Gobernador planteó un nuevo decreto para evitar la movilidad, así como las aglomeraciones en 27 municipios este sábado y domingo, sin embargo, el Ayuntamiento de Veracruz a pesar de estar contemplado no aplica el cierre del Centro Histórico.



Por lo anterior, el Secretario de Gobierno hizo un llamado a los ciudadanos del municipio a guardar las medidas sanitarias, así como evitar concentraciones de personas para poder evitar el riesgo de contagios.



“Que nos ayuden, que apoyen porque en la medida en que reduzcamos los contagios, más pronto podremos regresar a una nueva normalidad”, finalizó.