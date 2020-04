Teme CANACAR que con fase 3 del COVID comience el robo o rapiña a tráileres

El delegado de la Cámara Nacional del Transporte de Carga (CANACAR), Enrique Rustrián Villanueva, dijo que pedirán a la Policía Federal el apoyo porque no se descarta que pudiera haber robos a los camiones con la llegada de la fase 3 del coronavirus.



"Pues si hay escasez de algún producto en comercios, los transportistas pueden sufrir un robo o rapiña en carretera y por ello necesitamos del apoyo de la corporación".



Añadió que hasta el momento no han tenido obstáculo para trasladar la mercancía pero para la fase 3 del COVID sí podría haber situaciones de riesgo, no sólo para la carga sino para los mismos choferes.



Resaltó que sí han tenido aumento en el traslado de productos que tienen que ver con la limpieza y es a todas partes del país, pues es evidente la demanda que se tiene de estos.



Pero también dijo que se incrementó el viaje de productos que se venden en supermercados porque la gente hizo compras de pánico y disminuyeron los inventarios. "Los inventarios bajaron y por ello se aumentó el número de viajes de productos que se venden en supermercados pero esto fue por las ventas de pánico y no es común".