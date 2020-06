Teme Directora de primaria que no haya agua al reinicio de clases, por robo de tubería

Durante la semana pasada, la escuela primaria "Delfino Valenzuela", fue robada en dos ocasiones, se llevaron toda la tubería de cobre, bomba de agua y escalera, además de vandalizar el plantel.



Ubicada en pleno centro de la ciudad de Veracruz, la institución no es la única saqueada en los últimos días, a unos metros la Universidad Pedagógica también fue robada.



A decir de la directora de la escuela Primaria, Flor de Lis Cupido Cuenca, es poca la vigilancia la que existe en la zona.



"Es una situación preocupante, se han dado robos un saqueos en nuestra zona, en la escuela la semana pasada fueron dos veces que se metieron, se robaron la tubería de cobre, escaleras y están elevadas de precios".



Dado que no hay tubería, no se contará con agua potable cuando se reinicien las clases.



"No vamos a contar con agua potable para los niños cuando regresemos y serán gastos extras a lo que de por sí tenemos que hacer. Han sido como 50 metros de tubería de cobre".



Se han interpuesto las denuncias en la Fiscalía General del Estado, en la zona son por lo menos otros 10 planteles los que han sido blancos de la delincuencia.



Los docentes piden a las autoridades que haya mayor seguridad en las escuelas y que haya apoyo para reponer todo lo que se han llevado.