Teme INEGI que inseguridad afecte Censo Poblacional 2020

El coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Veracruz, Juan Manuel Yglesias López, reconoció que la inseguridad que se vive en el país podría provocar que no se quiera dar información en el próximo del Censo Poblacional 2020.



En entrevista, pidió que la gente tenga confianza y reciba a quienes harán las preguntas, pues es fundamental conocer estos datos porque no sólo se pregunta cuántos viven en una casa, sino temas como lo que tiene que ver con educación, salud, migración y que son fundamentales para quienes toman decisiones.



En este sentido, apuntó que los entrevistadores van bien identificados y llevan tres objetos: su gorra, su gafete y su mochila en los cuales traen una lada 800 y una cuenta de correo a la cual se puede dirigir el ciudadano para pedir información sobre la persona que tienen enfrente.



Añadió que el gafete en la parte de atrás tiene un número que identifica al entrevistador y éste tendrá que proporcionarlo si alguien tiene dudas sobre si es personal del INEGI, para así llamar o enviar un correo, sin embargo, destacó que el ciudadano recibirá información de regreso de manera inmediata.



Se le cuestionó si existe la posibilidad de que pudieran falsificar algunas personas el gafete de los entrevistadores, a lo que dijo que no se puede negar que ocurra pero el gafete del personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía lleva un holograma que no se puede copiar.



Asimismo, se le preguntó si tiene zonas definidas como peligrosas o riesgosas en materia de seguridad en Veracruz para poder hacer el Censo, a lo que indicó:



“Más que considerar la situación de las regiones, se tiene un protocolo bien definido de seguridad para nuestro personal pero algo que nos ha dado buenos resultados y que redunda en la seguridad del personal, es primero que reclutamos al personal en el lugar donde va a llevar al cabo el trabajo”.



Agregó que desde el pasado Censo, ya tenían un protocolo de seguridad para los encuestadores pero para este año, se reforzó para asegurar la integridad de los 11 mil censadores.



Recordó que el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020 se va llevar del 2 al 27 de marzo a nivel nacional, es decir en todos los estados.



“Tiene como objetivo conocer datos de la población, cuánto somos, su dimensión, su estructura por edad y censo, características socioeconómicas, número de viviendas que hay en el país y su ocupación y desde luego, conocer características de la construcción de la vivienda y el acceso a servicios, entre otros datos”.



De igual forma, destacó que las novedades de este Censo son preguntas sobre las tecnologías y el acceso a éstas y por primera vez, se preguntará sobre la situación laboral, es decir la oportunidad a tener trabajo.



Los resultados preliminares de este Censo se tendrán en noviembre del 2020 pero los definitivos en el primer trimestre del 2021.



“Por primera vez vamos a tener información al año del levantamiento”, dijo.