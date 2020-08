Temen camioneros a la carretera Río Blanco-La Tinaja por robos: CANACAR

Para los transportistas de carga, el tramo carretero que va de Río Blanco a La Tinaja, en el municipio de Cotaxtla, se ha convertido en un foco rojo por el número de robos que se han cometido de manera reciente, señaló Enrique Rustrián Villanueva, presidente de la CANACAR.



Explicó que si bien no tenía la cifra, han estado padeciendo por esa situación e incluso le tocó con dos camiones que le quisieron robar en la parte de Sumidero, Ixtaczoquitlán.



Mencionó que afortunadamente hubo una buena reacción en el monitoreo y se logró recuperar las unidades sin mayor problema, aunque el susto se lo llevaron los operadores, pues fueron amenazados con armas y hubo algunos disparos.



Indicó que buena parte de prevenir estos delitos tiene que ver también con los protocolos de seguridad que generen las empresas, que los operadores sepan que no se pueden parar en cualquier lugar, es decir, no dar oportunidad a que se faciliten los robos.



Mencionó que la carga siempre se pierde y aunque en ocasiones no aparece un remolque o dolly, generalmente se le encuentra, y algo bueno es que al menos se ha respetado la vida de los operadores.



Agregó que por parte de la autoridad se está trabajando y con la Guardia Nacional ha habido buena respuesta e incluso se les invitó a participar en la reciente reunión con el secretario de Seguridad Pública en la zona.