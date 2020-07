Temen caso de COVID-19, en Diócesis de Córdoba

Por presentar síntomas de COVID-19, un sacerdote de la Diócesis de Córdoba permanece en cuarentena, informó el obispo Eduardo Cirilo Carmona Ortega, en conferencia de prensa este domingo.



Comentó que por esto hay que ser cuidadosos pues el virus es letal y la Iglesia Católica ya se entrena para regresar a la “nueva normalidad” cuando el semáforo lo permita.



Aunque no quiso dar más detalles del sacerdote con sospechas de coronavirus explicó que apoyan a los párrocos cercanos a fin de no dejar a los feligreses sin los servicios básicos.



Carmona Ortega reiteró que las iglesias de la Diócesis regresarán a sus actividades de acuerdo al semáforo del municipio en el que se encuentren.



"Vamos a analizar cada semana cómo nos encontramos en cada municipio, depende del semáforo, somos responsables de la salud pero vamos ir viendo cómo regresar a las actividades, siempre usando gel, caretas, distancia, asistencia controlada", dijo.



El prelado expuso que en semáforo naranja se permitirán personas en los templos pero al 25 por ciento o quizá menos pues hay que extremar precauciones pues vienen muchos más contagios.



Carmona Ortega exhortó a la ciudadanía a acatar las disposiciones del sector salud, ser responsables, disciplinados para que no pase a mayores y que las consecuencias no sean terribles, así como no despreciar ni discriminar a nadie enfermo dijo finalmente.