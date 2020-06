Temen cierre de escuelas privadas por pandemia y ante nuevo ciclo escolar

El regidor octavo de Coatepec, Benjamín Sánchez Flores, señaló que las escuelas privadas ofrecen un espacio más, por lo que, si alguna de ellas se cierra ante la afectación económica por la pandemia, afectaría a la ciudadanía, pues los planteles públicos se encuentran rebasados por la demanda que existe.



“Esperemos que no cierren, sabemos que estas escuelas ofrecen un espacio más, las escuelas públicas se encuentran rebasadas por la demanda que tienen, porque la ciudadanía prefiere las que están en el centro, no hablo de que unas sean mejor que otras, todas son buenas. Además de que el sector magisterial se vería afectado y el daño va en cadena”, precisó.



El edil encargado de la Comisión de Educación opinó que debido a la contingencia sanitaria, muchas personas perderán su capacidad financiera y se verán imposibilitados para pagar colegiaturas.



“Es una situación que hoy en día está perjudicando a todos los sectores y todos los ámbitos, planteles educativos siguen trabajando de manera virtual y van a cubrir lo que es el mes de junio. Muchos papás se administraron en cuanto al pago de colegiaturas y lograron pagar la anualidad y muchos están haciendo el esfuerzo por cubrir los pagos”, detalló.



Y es que dijo que el reto de estos planteles tendrá conservar una parte de su matrícula para poder solventar sus gastos.



“El reto para las escuelas particulares viene para el siguiente ciclo, los papás que ya no vayan a tener capacidad financiera para reinscribir a sus hijos en estas escuelas; se tendrá que garantizar que va a poder haber un inicio de ciclo y garantizar al menos la plantilla del personal y tener la matrícula adecuada para al menos solventar los gastos de una escuela”, finalizó.