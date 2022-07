Temen contaminación de agua de pozo artesiano, en Atoyac

Tras el rompimiento del tubo que transporta vinasa y otras sustancias a la Unidad de Riego Alfredo V. Bonfil, en la calle donde se ubica el Centro de Salud, habitantes de esta localidad no dudan que haya sido contaminado el pozo artesiano que se encuentra a escasos metros y que de ser así, puede ser un problema de salud pública, pues abastece a gran parte de esta población de más de 15 mil habitantes.Comentaron que la empresa usa la vinasa y otras sustancias para la producción de alcohol.Lamentaron que las autoridades municipales hayan minimizado el problema, toda vez que hay videos de cómo dicha sustancia (vinasa) brotaba hirviendo y señalaron que la empresa Central Energética de Atoyac es la responsable por no dar mantenimiento a sus ductos.Expusieron que este tubo se localiza a más de tres metros de profundidad, lo que significa que para que el líquido llegara a la superficie primero tuvo que regarse hacia el subsuelo y por la presión busco salida, líquido que solamente fue tapado con tierra.Comentaron que la sustancia que recogieron con bombas junto a la tubería fue poco, ya que gran parte se fue al subsuelo, por lo que temen que se haya causado un grave daño ambiental.Las colonias que pudieran serán afectadas son Buenos Aires, conjunto habitacional Obrera, Hidalgo, Mercado Viejo, Transbordo, El Pedregal, Rancho Frio, entre otras.Ante el poco interés del Ayuntamiento, piden a las autoridades ambientales, como la Procuraduría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que realicen los estudios correspondientes a este pozo artesiano lo más pronto posible, porque de no ser así, puede provocar un problema de salud pública.En lo que corresponde a la empresa Central Energética, exigieron que desvíen el tubo hacia otro lado, porque ante el nulo mantenimiento que le han dado a sus ductos, se corre el riesgo de otra fractura que puede traer graves consecuencias.