Temen daño ambiental por relleno sanitario de Altotonga

El relleno sanitario que opera en la localidad de Magueyitos, municipio de Altotonga, está generando un grave problema ambiental que afectará gravemente la salud de habitantes de esta región, pues allí se tiran desechos sólidos de al menos 15 municipios tanto de Veracruz como de Puebla, manifestaron ambientalistas.De acuerdo con la organización Altotonga Unidos, A. C. y la Asociación Ecologista, responsable del cuidado del bosque de Zotzingo y del Río Pancho Poza, señalan que la operación de este tiradero a cielo abierto data desde hace cinco años, luego del permiso otorgado por la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA) pese a no cumplir con las normas que rigen para el funcionamiento de los rellenos sanitarios.Refirieron que dieron seguimiento exhaustivo durante año y medio y se enlistaron los municipios que tiran allí su basura, los choferes y unidades recolectoras, camiones y hasta góndolas utilizadas para el transporte de los desechos sólidos, compactadoras, entre otros, así como las fechas en que cada uno los traslada a ese sitio y las afectaciones que la misma está provocando.Explicaron que el tiradero de basura lo maneja la empresa PAKING, misma que en la presente administración estatal le fue renovado dicho permiso sin cumplir con las normas establecidas, esto es, no cuenta con una geomembrana ni chimeneas para la expulsión de los gases que se originan por el acumulamiento de la basura, entre otros aspectos técnicos.Lo grave de todo esto, afirman, es que en este sitio tiran sus desechos sólidos unos 15 municipios del estado de Veracruz como Altotonga, Banderilla, Coatepec, Teocelo, Las Vigas, Perote, Jalacingo, Xico, Tlapacoyan y de Puebla, como Zacapoaxtla, San Juan Xiutetelco, entre otros.Agregaron que también depositan ahí su basura empresas particulares como COPEXA (que es la encargada de las casetas de cobro), SAMS CLUB y COSTCO, sin cumplir con la norma ambiental y de salubridad en el manejo de residuos sólidos.Este tiradero de basura, señalan, cuenta con permiso que le ha dado la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente y no está regulado, no cumple con las normas sanitarias, porque allí lo mismo se tira basura en general como desechos de electrodomésticos, de gases de refrigeradores, pilas, desechos quirúrgicos y de hospitales, de rastros, entre otros altamente contaminantes.“Hay una pestilencia espantosa. Hay un grave problema de contaminación ambiental en la zona que puede ser perjudicial para los habitantes de la región, ya que la ubicación del tiradero municipal se localiza cerca de los mantos freáticos que abastecen de agua a la población. Cerca del sitio hay nacimientos de agua de nuestro río y no queremos que esto se agudice, en perjuicio de los que vivimos en la zona”, recalcaron.Se expresa la necesidad de contar con un relleno sanitario pero que cumpla con toda la normatividad, que la empresa invierta en la instalación de la geomembrana y todo lo requerido para la operación del mismo, pues ya se están dando problemas de salud entre los vecinos y las personas que se dedican a la pepena.Ante esto, las organizaciones ambientalistas mencionadas están armando un amparo para presentarlo ante la justicia federal a fin de que se suspendan provisionalmente las actividades en este tiradero de basura y se obligue a la empresa a cumplir con los aspectos técnicos que se requieren para la buena operación del mismo a fin de no dañar al medio ambiente.Finalmente, hicieron un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que intervenga y atienda este rubro para evitar mayores afectaciones al ambiente de esta región, rica en ecosistemas que deben preservarse.Además, demandaron que se apoye a los Ayuntamientos en la elaboración de sus planes de manejo de residuos sólidos para no llegar a estos extremos, porque hasta ahora lo están ocupando como un negocio muy grande en el que participan tanto funcionarios como empresarios, se señala por último.