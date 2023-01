Temen en Ixtaczoquitlán por gasoducto de la planta SCRIBE, en Escamela

Pobladores de Ixtaczoquitlán bloqueo la circulación de calle a la altura de la planta Scribe en Escamela, en protesta porque tienen problemas de abasto de agua y también por la introducción de tubería para el paso de gas.Comentaron que la preocupación de que se introduzca tubería para el paso de gas natural es que sus calles no están hechas para soportar el paso de unidades pesadas y se puede fracturar alguna tubería, con el riesgo para las familias que viven aquí.Comentaron que cada vez hay mayor paso de camiones de carga y tráfico, e incluso cada vez que hay un problema en la autopista las unidades comienzan a circular por aquí.Consideraron que esto representa una bomba de tiempo para las familias que viven aquí.Agregaron que también padecen por la escasez de agua.Los inconformes indicaron que llevan más de 8 meses solicitando una audiencia con el alcalde Nahúm Álvarez Pellico para tratar estas situaciones pero a la fecha no los recibe.Indicaron que la respuesta es que el presidente municipal siempre está ocupado, por lo que no se quitarán hasta que llegue.