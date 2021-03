Temen golpe a salarios por reforma a Ley de Créditos

La coordinadora del Barzón de Resistencia Civil, Teresa Carvajal Vásquez, señaló que tras la aprobación de la iniciativa de reforma por adición a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los trabajadores se verán afectados en su salario por los altos cobros que se originarían por la adquisición de créditos.



"Esta es una iniciativa que debe ser rechazada por la Cámara de Diputados, porque está lastimando los ingresos de los trabajadores. Actualmente tenemos una crisis de vivienda, ya no tenemos qué empeñar y lo único que le queda a los trabajadores es el salario".



Explicó que al crear la figura de "Crédito de nómina con cobranza delegada", sólo traerá cobros excesivos a los empleados protegiendo intereses de particulares.



"El salario no se puede embargar por disposición de la Constitución. Este crédito ha provocado empobrecimiento. Ojalá este reclamo llegue a los legisladores. Tenemos detectado que las dependencias tienen convenios con algunas financieras, al menos en salud, tenemos más de 4 mil casos".



Refirió que con esta figura, si el trabajador cambia de empleo y tiene un crédito contratado, el patrón tendrá el compromiso de hacer el descuento de los pagos.



"Si son objeto de algún refinanciamiento, reestructura o si se hace uso de una nueva disposición, se les podrán aplicar todas las reglas. Es una cuestión inconstitucional, lo que están haciendo los legisladores es obedecer los intereses de grupos. Lo que se pretende es que las financieras ya no tengan la necesidad de cobrar. Los acreditados no tienen cómo pagar un abogado en el caso de querer resolver un problema de crédito", concluyó.