Temen golpe al Instituto Veracruzano de las Mujeres por recortes federales

El recorte del 75 por ciento al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) afectará en el desempeño del Instituto Veracruzano de las Mujeres y los institutos municipales, alertó la coordinadora del Colectivo Equifonía A.C. Araceli González Saavedra.



La activista advirtió que el recorte impactará en el establecimiento de políticas públicas con perspectiva de género, siendo este uno de los objetivos centrales del Inmujeres, aparte de dar seguimiento al trabajo de los institutos municipales de las mujeres.



"Entonces sí pone en riesgo el funcionamiento de los institutos municipales y el funcionamiento o fortalecimiento de los estatales".



González Saavedra recalcó que ante la reducción al presupuesto del Inmujeres, el Gobierno de Veracruz requiere incrementar el presupuesto para el IVM, y los ayuntamientos igual deben fortalecer a sus institutos de mujeres.



"La reducción es consecuente con las declaraciones del Presidente y la negación para reconocer la violencia contra las mujeres y no considera prioritaria la atención contra la problemática".



González Saavedra observó que cuando se reduce en un 75 por ciento el presupuesto de una dependencia, afecta por igual en la infraestructura, personal e insumos.



Además, desde su creación, el Instituto Veracruzano de las Mujeres ha recibido un recurso limitado y este presupuesto no ha aumentado aún con los años.



Esto, a la vez que el Instituto completa parte de sus recursos con aportaciones del propio Inmujeres y otros entes.



Enfatizó que el recorte implica un retroceso de lo avanzado por el Inmujeres en los últimos 15 años en lo concerniente para defender los derechos de las mujeres.



"El presupuesto del INMUJERES ha sido insuficiente, de por sí y con esta reducción ha sido más difícil que pueda desarrollar su trabajo del INMUJERES".



Araceli González enfatizó que este fortalecimiento no se puede limitar a solo contratar más personal, sino que este opere durante todo el año para el instituo de las mujeres pueda desarrollar sus funciones.