Temen padres por peligrosas condiciones de escuela particular de Orizaba

Debido a que consideran que el inmueble no es seguro, padres de alumnos de la escuela particular “Sotavento”, en Orizaba, no permitieron el ingreso de estudiantes del plantel hasta que se tenga la garantía de que hay condiciones para que los menores se encuentren ahí.Explicaron que este plantel cobra una mensualidad de mil 600 pesos; sin embargo, luce descuidado, hace falta mobiliario y hay varias necesidades.Los padres comentaron que incluso ya se suscitó un accidente en el edificio, pues un trabajo que realizaba el mantenimiento de los techos se cayó y por medios no oficiales se sabe que está delicado.Señalaron que pidieron hablar con el director José Francisco Benítez Manzur, para que les informe sobre el estado de salud de esta persona, pero al ver que había medios de comunicación presentes se negó a atenderlos.Los inconformes comentaron que la escuela tiene problemas de humedad, desperfectos en los salones y hasta se han encontrado ratones; pero también han sabido que hay problemas con los docentes porque no les pagan a tiempo, por lo que piden que se aclare la situación de la escuela, pues con lo que pagan debería garantizarse el pago puntual a los maestros y las buenas condiciones del lugar.