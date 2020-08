Temen pobladores de las faldas del Pico de Orizaba que visitantes les lleven el virus

El acceso al Parque Nacional Pico de Orizaba sigue sin estar permitido, aunque hay personas que ya subieron en recientes fechas cuando el volcán se vistió de blanco; situación que ha provocado algunas confrontaciones con los habitantes de esta zona que temen que la gente les lleve la transmisión de COVID-19.



En entrevista el director de esta área natural protegida, Raúl Álvarez Oseguera dijo que en tanto no está el semáforo en naranja, no deben subir las personas.



En este sentido apuntó que, si bien el estado de Veracruz de manera general está en ese color, no así los municipios de donde provienen las personas que van a subir, quizá sus lugares de origen están en rojo.



"Está cerrado y no sé por qué subió la gente en días pasados. Sí estamos cerrados, y se irá abriendo conforme el semáforo y cuando esté en naranja empezaremos a permitir el acceso de algunos grupos, pero se recomienda que sea amarillo y verde".



Recordó que la temporada de ascenso y alpinismo comienza en noviembre y hasta marzo, para esas fechas se espera que el semáforo permita estas actividades. "Quien promueve dentro del Parque las actividades no está registrado con nosotros y no tiene autorización. Hemos tenido reportes de agresiones de parte de los locales hacia los visitantes porque no quieren que los contagien y no podemos pasar por la voluntad del pueblo que no quiere visitas".



En referencia a las invitaciones que han circulado en redes sociales para que la gente acuda a una reforestación que se haría en esta zona, dejó en claro que no es en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. "No debe ser en Parque Nacional. Nosotros no hemos parado actividades como CONANP, estamos vigilando, monitoreando, haciendo obras de protección de incendios, estamos realizando podas, brechas corta fuego, pero no tenemos programada alguna reforestación y si alguien quisiera hacerla quizá la harían con grupos pequeños, pero tendría que ser en predios privados".



Apuntó que si quiere hacer la reforestación algún grupo tendría que ponerse en contacto con autoridades de CONANP y lo podrían hacer hasta que el semáforo esté en naranja, pero con más certeza cuando esté en amarillo o verde.