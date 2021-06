Temen por abigeato en zonas rurales de Coatza ante falta de vigilancia

La falta de seguridad y el estado crítico en el que se encuentran los caminos de acceso a la zona rural de Coatzacoalcos, en el lado de Villa Allende y los ejidos, son el escenario perfecto para que delincuentes roben ganado.



El delegado de la Asociación Ganadera Local, Octavio Sen Ávila, explicó que aunque en los últimos dos meses no se ha presentado robo de ganado en la zona, recordó que entre diciembre del 2020 y enero de este año, los amantes de lo ajeno ya habían desaparecido 22 animales.



"Se contuvo, no tenemos en estos dos últimos meses reporte de estos actos afortunadamente porque el área no es tan ganadera, el espacio es corto. Pero entre diciembre y enero se robaron 22 animales, que es mucho porque el área ganadera es pequeña", dijo.



Sen Ávila explicó que por estos actos nunca se ponen denuncias formales pues la gente del campo ve como una pérdida más el tener que trasladarse a la ciudad, sacar copias y esperar por horas ante una situación que las autoridades nunca van a resolver.



"No hay denuncias porque la tramitología para alguien que está en el campo es difícil. Ellos lo ven como otra pérdida, en este caso, de tiempo", expresó.



El ganadero dijo que ese ganado robado puede llegar a tener un costo en el mercado de entre 10 a 15 mil pesos porque los ganaderos rurales lo ocupan para comer y pasa a segundo termino la raza y el mejoramiento genético.



Tan sólo el año pasado hubo un reporte de 35 robos. Ninguno de ellos se resolvió.