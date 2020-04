Temen por carencias en hospitales de Zongolica

Entre la población de la región serrana de Zongolica existe preocupación por la falta de medicamentos e insumos en los hospitales y unidades médicas, ya que no se ve que tengan lo necesario para atender a personas que pudieran presentar el COVID-19, sino cualquier otra enfermedad, indicó el presidente de la asociación civil Movilidad y Bienestar Ciudadano, César Sebastián Rosas Jiménez.



Comentó que las personas que han acudido a atenderse por alguna enfermedad han reportado que no hay medicamentos como Losartán, Metformina, Miconazol, vendas, gasas y material de curación, e incluso el propio personal ha reconocido que no cuentan con batas, gel antibacterial y cubrebocas.



Mencionó que en días pasados hizo un llamado público a los diputados local y federal y autoridades municipales para que se atiendan esas necesidades o al menos hagan las gestiones para que se atiendan, pero hasta ahora no se ha tenido respuesta.



El presidente de la asociación Movilidad y Bienestar Ciudadano, que tiene años trabajando para recolectar donación de ropa de uso en buen estado, productos de la canasta básica y juguetes para repartirlos a familias vulnerables de la sierra, señaló que es un derecho de la población el acceso a la salud, por lo que espera que estas necesidades sean atendidas.