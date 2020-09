Temen por deslaves e inundaciones en colonia Luz del Barrio, en Xalapa

Deslaves, afectaciones a un puente, socavones, además de inundaciones y el riesgo de algún accidente de gravedad, son los que se presentan cada año en la colonia Luz del Barrio, en Xalapa, por lo que vecinos piden a las autoridades municipales que atiendan de manera urgente esta problemática que ocasiona la temporada de lluvias y la falta de afluencia para el río Carneros.



Habitantes de la privada Juan Pablo Segundo han sostenido reuniones para tratar de solucionar este problema e incluso, están dispuestos a realizar una aportación económica para que el Ayuntamiento capitalino pueda realizar las labores correspondientes de manera pronta y oportuna, ya que, debido a la temporada de lluvias, el puente de acceso a sus viviendas se encuentra fracturado y temen que en cualquier momento pueda colapsar.



También bardas e incluso la misma calle, tienen grietas “y no queremos esperar a que ocurra una tragedia”.



Desde hace varias semanas, los habitantes de esta zona que colinda con el municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan se han organizado para solicitar el apoyo a las autoridades de la Capital del Estado, pues esta situación data de varias administraciones anteriores y nadie se ha preocupado por ellos.



“Queremos reunir un poquito de dinero para llegar a Obras Públicas y decirles, tenemos tanto, ayúdennos con una obra”, expresó uno de los afectados.



Como no saben de qué manera se podría apoyar para que se evite esta problemática, solicitan un estudio para determinar de qué manera se pueden resguardar ante las lluvias que aún se esperan.



Una solución, comentaron, podría ser la ampliación de la calle pero esperarán a que las autoridades tanto de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) como Obras Públicas determinen la mejor opción.



“Lo que queremos es que nos atiendan, tenemos toda la disposición de ayudar pero que vengan a ver lo que está ocurriendo y que no se esperen a que ocurra algo grave para que todos corran a buscarnos, por eso desde ahorita estamos pidiendo el apoyo”, sostuvo otro de los afectados.



Los vecinos de esta zona ya entregaron un documento al Ayuntamiento de Xalapa, con las firmas de todos los afectados y donde solicitan que se repare el Puente, ya que es el único acceso que tienen para acudir a sus viviendas y se encuentra fracturado y con riesgo de derrumbe.



Para finalizar, advirtieron que aunque han llamado a Protección Civil, únicamente acuden a tomar el reporte pero no dan ninguna solución, por lo que, en caso de que no tengan respuesta al documento oficial que ya presentaron el pasado 14 de septiembre, tomarán las medidas necesarias para que se les tome en cuenta.