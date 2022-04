Temen por presunto acosador, en colonia de Coatzacoalcos

Un presunto acosador de mujeres fue identificado por vecinos de la colonia Santa Isabel I en Coatzacoalcos, el hombre toma fotografías de sus víctimas a través de las ventanas.Explicaron que en los últimos días, varias veces se ha detectado a un varón que ronda por varias calles de esa zona y se asoma por las ventanas con un celular para capturar el andar de mujeres que viven en el sitio.Incluso la semana pasada lo detectaron cuando ingresó a una cuartería para grabar a las jóvenes que rentan en el inmueble. Pese a ser visto, logró escabullirse.“Hay una persona que anda merodeando por la colonia y que en algunas ocasiones ha hecho uso de un celular, abriendo por las ventanas para juzgar específicamente a las damas, hemos escuchado sobre la calle lechuzas y en carpinteros que vivimos un poco asustados porque no sabemos qué intención tenga esa persona”, expreso el señor Heriberto, vecino de ese sector.A decir de los afectados, también en la calle Lechuzas, el hombre intentó abrir la ventana del cuarto de una joven adolescente, pero al ser descubierto fingió que realizaba ejercicio y comenzó a correr.“Quería abrir la ventana de mi nieta, pero no pudo porque gracias a Dios tenemos por dentro de las protecciones, se brincó, pero se fue para atrás, quiso abrir la otra ventana pero tampoco pudo, en ese momento todos los vecinos se comenzaron a comunicar y le tomaron foto”, dijo.Derivado de la ola de inseguridad, los colonos crearon un grupo de whatsApp para reportar las anomalías o cosas sospechosas que se registran en la colonia, para que tengan cuidado y extremen precauciones, ya que por parte de las autoridades no han tenido respuestas en el reforzamiento de la seguridad.