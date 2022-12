Temen que a Fátima ya se la llevaran a otro Estado; familia urge ayuda

Familiares de la niña Fatima Cristal Gonzales Patlas, desaparecida en el municipio de Villa Aldama , recriminaron que siguen sin ser atendidos pese a su intento de acercarse ayer martes al gobernador Cuitláhuac García.Cabe destacar que durante el Primer Informe del alcalde Ricardo Ahued en el Palacio Municipal, llegaron a manifestarse recriminando el mal actuar de la Fiscalía, demandando diálogo con el Gobernador.“No nos dejaron acercarnos a él, hace un momento acabamos de entregar un oficio hacia el gobernador Cuitláhuac y hacia el secretario de Gobierno, el señor Eric Cisneros, pidiéndoles que se enfoquen un poco en esta zona donde a diario se estan perdiendo mujeres, niños, niñas, donde hay demasiados delitos que la gente no denuncia”, dijo la tía de Fátima, Guadalupe Rubí Romero González.Además, afirmó que ha constatado varios casos similares al de Fátima en comunidades aledañas cuando acude a buscar indicios pero los pobladores tampoco tienen confianza en las autoridades y tienen miedo a denunciar sus casos.“Nosotros seguimos con la búsqueda diaria de nuestra niña en los lugares cercanos, pero tememos que ella ya haya sido trasladada a otro Estado. Tememos que sea víctima de un delito y no se trate de algo no solo local sino de una red a nivel nacional”.Pese a que se encuentran en contacto con la Fiscalía, Romero Gonzales reclamó la falta de avance en las investigaciones.“El fiscal Luis Roberto Guerrero Maciel todos los días me refiere lo mismo, que siguen que siguen, que los oficios se han girado pero no hay ni un solo avance ni un solo indicio”.Los familiares de Fátima pidieron a la población que dejara de emitir juicios equivocados sobre el caso, como decir que “se fue con el novio” y en cambio les pidió apoyar a dar con su paradero.“No tengan miedo, yo sé que no confiamos en las autoridades pero somos más los buenos que los malos y hay que cuidarnos entre nosotros. Lo que hayan visto, lo que hayan escuchado pónganse el corazón en la mano y piensen que harían si fuera su hija, qué harían si fuera un miembro de su familia, no se quedarían callados, hablarían aunque sea anónimamente, sin decir su nombre”, dijo la tía de Fatima, quien pidió contactar a la Fiscalía o al 911 para dar aportar cualquier dato.Agregó que las amigas de Fátima no han querido hablar, pues al ser menores de edad sus padres alegan que están muy afectadas, por lo que hizo un llamado a ser empáticos y ayudar.“Nosotros no somos gente mala, no andamos haciendo nada malo, no merecemos estar pasando esto. Somos pobres, no tenemos dinero como para que digan que nos van a pedir una recompensa porque nosotros no tenemos dinero, somos pobres, vivimos al día. Mi niña no es una niña mala, es una niña buena y no merece que esté pasando por esto”, dijo por su parte la abuela Blasina González.