Temen que Alcaldía saliente de Teocelo no atienda derrumbe

Vecinos de la localidad de Santa Rosa, en Teocelo, temen que el derrumbe registrado entre la Prolongación de Miguel Hidalgo y Zapaitonal la noche de ayer, pueda seguir socavando la calle y afecte más viviendas.Según los pobladores, el daño fue ocasionado principalmente por los trabajos de una obra de ampliación de una de las casas y la remoción de tierra fue lo que ocasionó el socavón, aunque algunos otros habitantes aseguraron que la rehabilitación de la vía por parte del actual Ayuntamiento y el anterior no fue tan buena.“La calle va a seguir socavándose, la vecina le echa la culpa al Alcalde y no se quiere hacer responsable, no sabemos qué podemos hacer, la culpa es de la persona de quien escarbó, y el Ayuntamiento ya no va a hacer nada porque ya se van, pero es un peligro”, expresó una de las vecinas.Y es que dicen desconocer quien se hará responsable del daño, pues por una parte la administración está a poco tiempo de concluir y por otra, los vecinos a cargo de la obra particular tampoco quieren reparar las afectaciones.“El derrumbe nos puede afectar, se viene abriendo más, se va socavando poco a poco y nos da temor de que llegue a más casas, pedimos que las autoridades vengan a componer, que hagan algo, pero también al particular que hizo la obra”, dijo otra pobladora.