Temen que casos de VIH se disparen por falta de pruebas rápidas durante contingencia

El hecho de que diversas asociaciones dejaron de hacer pruebas rápidas para detectar VIH, esto por la contingencia de coronavirus, existe la probabilidad de que al finalizar la pandemia el número de casos de Virus de Inmunodeficiencia Humana se disparen, consideró la integrante del Grupo Multisectorial en VIH-SIDA, Patricia Ponce Jiménez.



"Vamos a tener problemas, uno más, cuando se levante la contingencia y uno está asociado a que se centraron las campañas en COVID por una emergencia de salud pública indudablemente y eso no lo voy a cuestionar, pero en general en todo el país, no sólo el Sector Salud sino todas las organizaciones civiles dejaron de hacer pruebas de detección oportuna".



Indicó que de por sí Veracruz estaba antes de la pandemia en los primeros lugares de casos, muertes, ahora se corre el riesgo de que sea el panorama más complicado.



"Podríamos enfrentar una emergencia de salud pública que es el aumento del VIH, ojalá no sea así. Pero si hay falta de apego al medicamento, si las personas no pudieron viajar a recoger el medicamento, si hubo desabasto; todo ello va repercutir en la salud, en la vida y podríamos tener casos de mortalidad y desapego y nacimientos de niños con VIH".



Añadió que este panorama es desalentador, pero se espera que al final de la epidemia del COVID 19, todos los sectores estén lo menos afectados.



Finalmente dijo que no se están haciendo las pruebas para detección de VIH porque no lo permite la contingencia sanitaria, y es que se pone en riesgo a la persona que se le oferta y también a quien la hace.