Temen que falte agua por bajo nivel de represa, en Ixtaczoquitlán

Habitantes de localidad de El Fresnal, en el municipio de Ixtaczoquitlán, se encuentran preocupados debido a que la represa de la que se surten de agua se encuentra totalmente seca.



Los pobladores indicaron que esa represa se alimenta del río Matzinga; sin embargo, de un nivel de 1.20 metros con que cuenta normalmente, a principios de este mes bajó hasta 8 centímetros, y el sábado estaba sin nada de agua.



En entrevista sobre este tema, el director de Obras Públicas del ayuntamiento, José Manuel Estrada Trejo, comentó que por fortuna, la noche del sábado se tuvo una intensa precipitación que permitió acumular algo de agua en la represa.



No obstante, comentó, si llegara a hacer falta, se estarían enviando pipas del ayuntamiento para surtir de agua a la población.



Recordó que este municipio es uno de los 46 en los que está pegando más fuerte el estiaje de este año, que se anunciaba más severo que el del 2019, por lo que con anticipación se acordaron algunas estrategias para poner en marcha, por ejemplo para dotar a la población del vital líquido mediante pipas.



Sin embargo, indicó que lamentablemente, a pesar de cómo está la situación, ya que el estiaje se podría recrudecer en el mes de mayo, hay personas que no solo no cuidan el agua, sino que la desperdician.



Señaló que a veces se le deja agua a la gente para que le alcance 3 días y cuando la pipa va de regreso les dicen que ya no tiene.



Estrada Trejo hizo un llamado a la población para que cuide el vital líquido y no lo desperdicie.