Temen que juzgados de Veracruz sean foco de infección de coronavirus

Los juzgados de los 21 Distritos Judiciales de Veracruz son en estos momentos un “foco rojo” de propagación del COVID 19-coronavirus, sobre todo los de materia familiar a donde acuden niños a las audiencias de sus padres en proceso de divorcio, y pese a ello, Sofía Martínez Huerta, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia no ha dictado medidas preventivas.



El presidente del Foro Liberal de Abogados, Roberto Rodríguez Cruz, estimó que diariamente son más de 3 mil personas las que visitan los Juzgados y en cada uno de ellos, el lapicero, para el registro de los visitantes, es de uso comunitario.



Dijo que los abogados litigantes y los propios empleados están preocupados porque desde hace algunos días han visto que dependencias públicas federales, estatales y municipales y empresas de la iniciativa privada, ya anunciaron medidas que van a implementar durante la contingencia sanitaria y en el TSJ “las cosas están transcurriendo sin novedad”.



Dijo que si bien es cierto que los Juzgados realizan actividades esenciales que no deben detenerse, si es indispensable implementar medidas como es el uso obligatorio de gen antibacterial y cubrebocas.



Señaló que si bien es cierto que los Juzgados y el TSJ realizan actividades esenciales que no deben detenerse, sí es indispensable implementar medidas como es el uso obligatorio de gel antibacterial y cubre bocas y obligar a las personas a que usen sus propios lapiceros.



Aunado a ello, expuso que sería necesario suspender temporalmente los procesos en los Juzgados de lo Familiar, con la finalidad de no exponer a los menores a un contagio.



“El personal de los Juzgados y los abogados litigantes estamos preocupados porque la magistrada presidenta no se ha manifestado con relación a las medidas preventivas que se deben implementar a partir de mañana, que se reanudan actividades por el puente largo”.



Dijo que la preocupación es justificada ya que en algunos juzgados el aire acondicionado no funciona y carecen de ventilación y solo los de Xalapa y Veracruz puerto están “medio bien”.



“Muchas dependencias están tomando con seriedad el tema de la pandemia y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia lo está tomando a la ligera, por lo que si hay un solo caso de coronavirus entre el personal de los Juzgados o del propio Tribunal o de los usuarios, será su responsabilidad”.