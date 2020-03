Temen que por cierre de rastro maten ganado clandestinamente, en Río Blanco

Debido a que el rastro del municipio de Río Blanco fue cerrado, se cree que se está matando ganado clandestinamente y con ello, poniendo en riesgo la salud de la población, señaló el representante del Comité Regional Campesino, Juan Artemio Rodríguez Maceda.



Explicó que el rastro fue cerrado hace alrededor de ocho meses debido a que no cumplía con las normas pero al menos en el lugar había un veterinario que cuidaba las reses y cerdos que ahí se sacrificaban, para ver que contaran con su arete y vacunas de brucela y tuberculosis.



“Ahora, al no haber rastro, no hay un control, no sabemos si hay matanza clandestina y si el ganado que se sacrifica cumple con las normas”, comentó.



Recordó que el proyecto que se tenía para la construcción de un rastro TIF en la región, no es viable pues requiere de una inversión de al menos 8 millones de pesos, recursos que no se sabe de dónde podrían salir.



Recordó que hace aproximadamente 15 años, se dispararon los casos de tuberculosis en el ganado, por lo que nació el barrido de brúcela-tuberculosis pero a la fecha no se han realizado los barridos, a pesar de que son necesarios y ante la falta de un rastro, no hay forma de saber si los animales son aptos para consumo humano.



Entrevistado en torno a este tema, el alcalde David Velázquez Ruano explicó que el rastro se cerró porque no cumplía con la normatividad, ni sobre el sacrificio ni por la disposición de sus aguas residuales, por lo que la COFEPRIS hizo un llamado a realizar las mejoras necesarias, o bien cerrarlo.



En este caso, indicó, se decidió el cierre temporal pues corregir lo necesario implicaba una inversión de alrededor de 4 millones de pesos.



Sin embargo, consideró que los tablajeros no tienen por qué recurrir a la matanza de traspatio, pues cerdos y reses pueden ser llevados al rastro de Orizaba y así no poner en riesgo la salud de la población.