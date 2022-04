Temporada de estiaje afectaría más a ganadería que agricultura: SEDARPA

La temporada de estiaje este 2022 pondrá en riesgo a las cabezas de ganado de la entidad, no así a la agricultura.El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPA), Evaristo Ovando Ramírez, manifestó que las zonas de la Huasteca Baja y Jesús Carranza son las más afectadas por la sequía.Señaló que la falta de agua y por ende la deshidratación de los ejemplares, podría conllevar a la muerte de ganado."Son las dos regiones que históricamente tienen problemas de sequía, la de la Huasteca, que incluye Tempoal, El Higo y en el sur del Estado sobre Jesús Carranza, históricamente en Veracruz se ha intensificado la sequía, ahí es donde se ha fomentado el uso de pastos mejorados y manejo pastoril”, señaló en relación a las acciones emprendidas por la dependencia a su cargo para hacer frente al estiaje.El servidor público informó que si bien en esta fecha aún está vigente el seguro de gastos catastróficos, éste sólo será usado en caso de alguna contingencia.No obstante, que lo primordial es la prevención y descartó que a la fecha se hayan presentado consecuencias graves sobre el ganado de la entidad.El Secretario dijo que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha advertido sobre el estiaje en 50 municipios veracruzanos, aunque la previsión completa es que no será tan fuerte como otros años.Ovando Ramírez reconoció que en la entidad no se cuentan con “sombreadores”, lo que provoca que se tengan los problemas en materia de medio ambiente, derivado de la ganadería extensiva que se practica, apuntando que se busca modificar el tipo de ganadería que se realiza en el estado.“Eso provoca algunos problemas, por lo que hemos estado insistiendo con Medio Ambiente, para que cambien este tipo de ganadería”, comentó.Agregó que la Secretaría ha pugnado porque se busque la siembra de árboles de ramoneo y se tienen zonas ya, en donde se ha trabajado el pasto mejorado inducido.