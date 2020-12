Temporada de fin de año pegará al precio de la carne de pollo y de cerdo

Un incremento de 10 a 15 por ciento se espera en los próximos días en los precios de la carne de cerdo y pollo debido a los festejos propios de esta temporada, indicó el empresario Javier Moreno Meza.



Explicó que esta es una situación que se da cada año en este mes, pues la demanda aumenta considerablemente en esos productos cárnicos, no así en el de res.



Mencionó que si bien el precio sube en este mes, en enero o febrero baja de precio.



Recordó que hace algunas semanas el precio de la carne de pollo y la de cerdo tuvo un aumento, pero volverá a incrementar en unos días más, antes de las fiestas de Navidad y Fin de Año.



Dijo desconocer cuánto pueda subir, pues podría ser un 10 o 15 por ciento, o quizá hasta más.



Sobre la afectación que hubieran podido tener durante la pandemia por el COVID-19, indicó que no hubo tal, pues la carne es un artículo de primera necesidad, por lo que no tuvieron problemas con las ventas.



Recordó que normalmente el cerdo es más económico que la res, por lo que muchas veces la población opta por éste para sus platillos, lo mismo que el pollo, que es de gran demanda para las familias.