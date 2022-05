Tenemos pruebas, Antonio estaba en Xalapa y no mató a periodistas: Familia

Familiares y amigos de Antonio de Jesús “N”, a quien la Fiscalía General de Veracruz identificó como “El Mara”, aseguraron tener pruebas de que el joven estudiante del Tecnológico de Xalapa se encontraba en la Capital cuando fueron asesinadas dos periodistas en el sur del Estado, crimen que le imputan.Incluso, rechazaron que tenga el apodo de “El Mara”, pues “jamás en su vida se le ha llamado así”.“Tenemos pruebas, tenemos mensajes de que él estuvo laborando el día 9 de mayo desde la 1 de la tarde, desde las 3 de la tarde aquí en Xalapa. Él no ha salido de Xalapa”, aseguraron durante una protesta de motociclistas repartidores que cerraron la calle Enríquez, en el Centro de la Capital.Con cartulinas donde se leen mensajes como “Antonio es inocente” y “lo queremos libre”, afirmaron que no hay implicación alguna en el homicidio de Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García, muertas el 9 de mayo de este año en Cosoleacaque.“Le ponen un apodo alias ‘El Mara’ y jamás en su vida se le ha llamado así, jamás en su vida ha tenido ese apodo, él no tiene un alias, es un estudiante y repartidor como todos nosotros y no entiendo qué línea de investigación lo lleva directamente a él.“A él lo detuvieron con su mochila de reparto, él a las 9:54 de la mañana reportó que iba a hacer un servicio a Costco y desde ahí no supimos más de él, no sabemos dónde lo detuvieron”, narró uno de los manifestantes.Agregó que incluso el padre del joven no pudo saber en el momento de qué era acusado su hijo, sino que simplemente le comunicaron que sería trasladado a Coatzacoalcos para responder por los hechos que se le acusa, sin posibilidad de hacerse acompañar de un abogado.Los repartidores solicitaron a las autoridades “que corrijan y verifiquen” la indagatoria desplegada por los homicidios de las periodistas, señalando que, desde el 9 de mayo, día de los homicidios, se ha mantenido en la Capital del estado laborando normalmente.“Lo que pedimos es que lo liberen inmediatamente si no tienen ninguna prueba en contra de él, porque su foto ya está en todos los noticieros del país y no se nos hace justo”, agregaron.Reprocharon que las autoridades de Veracruz “se alegren” públicamente de la detención cuando en realidad no creen que tengan pruebas sólidas en su contra.Por su parte, el primo de Antonio sostuvo que no descartan que pudiera ser una confusión, pues explicó que, a través de redes sociales, notaron que circuló tanto la foto de su primo como la de otra persona con gran parecido pero distinto nombre, acusados de los mismos hechos.“No entendemos esas incoherencias; hay noticieros que dicen que lo detuvieron en las inmediaciones de Naolinco de Victoria cuando él en ningún momento se acercó allá, hasta donde sabemos él fue a Costco y lo detuvieron por la zona de allá y se lo llevaron a la Fiscalía de las Trancas y en menos de una hora se lo estaban llevando a Coatzacoalcos.Igualmente, señalaron tener pruebas de que el día de los hechos el joven repartidor estaba en esta ciudad, pues acudió a una tienda a tramitar una membresía al filo de las 5 de la tarde, cuando los homicidios de las mujeres tuvieron lugar después de las 15:00 horas.“A él el día de los hechos todos estuvimos con él, convivimos; nosotros trabajamos en la Taquería el Buen Pastor y están los videos, ya los estamos solicitando, del día 9 de mayo, donde cenamos ahí, entonces no hay manera de que puedan decir que él fue, lo presumen como el gatillero que fue que asesinó a las periodistas”, mencionaron.Cabe señalar que motociclistas de la ciudad de Xalapa se manifestaron y cerraron el tráfico vehicular en la calle Juan de la Luz Enríquez hasta minutos antes de las 18:00 horas.