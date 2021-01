Tenemos que aprender a vivir con pandemia, no cerrar comercios: CANACO Orizaba

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Orizaba, Francisco Jiménez Haces, consideró que ante el crecimiento de los casos de Coronavirus, la solución para disminuirlos no es cerrar de nueva cuenta los establecimientos.



“En CANACO no creemos que el cerrar los comercios sea el fin de la pandemia, tenemos que aprender a vivir con esto y el cierre de los establecimientos de la ciudad, porque se le está pidiendo a las actividades no esenciales, va a ser la puntilla para nosotros”, dijo.



Por ello, hizo un llamado al Gobernador para que apoye al sector con estímulos, pues el comercio ha sido golpeado por la crisis.



"Diciembre cerramos muy mal en ventas, estamos en la cuesta de enero que es muy complicada y al mismo tiempo estamos impactados por esta epidemia. No estamos de acuerdo en el cierre completo de los negocios de jueves a domingo".



Sugirió que el Gobierno inspeccione junto con las autoridades municipales y que todos los negocios cumplan con las medidas de prevención del COVID-19 y que no haya aglomeraciones.