Tengo “derecho legítimo” a candidatura por Alcaldía de Xalapa: Eduardo Carreón

A 12 días de que sea el debate oficial del Organismo Público Local Electoral (OPLE) entre los contendientes por la Alcaldía de Xalapa, el ahora excandidato de Fuerza por México, Eduardo Carreón Muñoz, adelantó que espera que para ese entonces ya le restablezcan sus derechos político-electorales para asistir y mostrar sus propuestas “de liderazgo, modernidad e inclusión”.



"Me atrevo a decirlo, tenemos la mejor propuesta para que Xalapa sea una nueva Xalapa, una Xalapa en paz. Esperamos estar en ese debate con la propuesta de FXM. Esto no es una derrota", dijo.



Aseguró que la cancelación de su participación en los comicios municipales es un tema que más que preocupado, lo mantiene ocupado.



En entrevista, aseguró es su "derecho legítimo" el poder contender por dicho cargo el próximo 6 de junio, mismo que fue truncado el pasado viernes cuando OPLE realizó un sorteo en vista de que su partido no cumplió con la paridad de género.



"Es un regreso que más que un capricho es una necesidad para los xalapeños que ven en el proyecto de Fuerza por México y de Eduardo Carreón, una opción real y confiable de poder lograr la transformación en la ciudad", expuso.



Tal como lo dijo el pasado domingo el dirigente nacional de FXM, Gerardo Islas, acotó que los expedientes de los 19 contendientes que resultaron afectados con el sorteo ya integraron y esperan regresar al contienda.



Carreón Muñoz reiteró que ya armaron los expedientes que presentarán ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), para que sus derechos político electorales sean respetados.



Mientras se presenta la impugnación y se resuelve, aseguró que respetará la determinación del OPLE para no incurrir en un delito electoral.



"Daremos el tiempo que las instituciones requieran para poder legitimar este resultado en el que nosotros estamos pidiendo que se nos dé el derecho de poder ser votado", comentó.



Dijo que durante estos días, ha apoyado en calidad de simpatizante a los candidatos de FXM a las Diputaciones Locales por Xalapa, en espera de que la resolución jurisdiccional sea oportuna y le favorezca.