Tengo la capacidad de ser Alcaldesa de Xalapa: Dorheny García

La diputada federal morenista por Xalapa, Dorheny García Cayetano, afirmó que la Capital del Estado está preparada para ser gobernada de nueva cuenta por una mujer, por lo que no descartó su intención de contender por la candidatura de su partido rumbo a los comicios del 6 de junio de 2021.



En entrevista para alcalorpolítico.com y TeleClic.tv, reiteró que las mujeres están listas y “donde nos ponga la patria, ahí vamos a estar apoyando”, definiéndose como una fiel seguidora de la Cuarta Transformación y “lo seguiré haciendo en el espacio que me toque”.



“No descarto. Tengo la capacidad, estoy formada en Derecho, estoy cursando una maestría y también tengo estudios en perspectiva de género”, expuso al cuestionarle si tiene la intención de contender por la Alcaldía de la Capital del Estado.



García Cayetano reconoció que todavía falta mucho por hacer en la Capital veracruzana y aseguró que en la administración de su correligionario y actual alcalde, Hipólito Rodríguez Herrero, se están sentado las bases de la transformación, ya que “era necesario eliminar algunos vicios”.



“Estamos sentando las bases, era necesario eliminar algunos vicios, no todo está hecho por supuesto, si todo estuviera hecho y todo fuera maravilloso, pues ni siquiera necesitaríamos hacer una nueva elección y ya que se quedara el mismo”, expresó.



A decir García Cayetano, ante estos temas pendientes, la ciudadanía de la Capital puede optar por dos proyectos: “uno, regresar a anteriores proyectos que ya sabemos lo que representan o por el proyecto que plantea esta Cuarta Transformación y en ese sentido es que ha sentado las bases y seguimos con la transformación o regresamos al pasado, hay dos caminos”.



“Seudoperiodistas” no toleran liderazgo de una mujer



Por otro lado, la Diputada federal criticó a los “medios misóginos” y a “seudoperiodistas” que la han cuestionado por acompañar al Gobernador en sus recorridos por la Capital del Estado y en ese sentido dijo que no conciben en su cabeza un pensamiento que sea la mujer quien esté realizando esta labor.



Y es que relató que siempre se ha visto que la carrera y la vida pública y política de una mujer están en función de un caballero, por lo que con esas informaciones divulgadas, que calificó como inexactas y sesgadas, se está contribuyendo a la violencia política en su contra.



“Las mujeres estamos listas para afrontar los retos de la vida pública y privada y tenemos un altísimo índice de abandono paternal pero eso nos ha demostrado que las mujeres afrontamos la vida personal, la vida pública solas, en función de nosotras mismas”, expresó.



A decir de la legisladora morenista, estas personas “no toleran que una mujer entre a la vida pública, una mujer joven y preparada y además que como son muy limitados en sus seudoinvestigaciones, no tienen la data completa”.



Apuntó que en caso de ser necesario, también presentará las denuncias por violencia política, aunque dijo esperar que estos comunicadores tengan ética, denunciando que muchos son pagados por sectores de oposición al proyecto político que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.



“Es natural que haya celos, sobre todo porque del otro lado no hay una propuesta política, la propuesta política de la oposición, moralmente derrotada, que es la que normalmente paga a estos medios o a estos personajes (…) no hay mucho que hacer, solamente seguir trabajando, seguramente seguirán con este tipo de notas, con este tipo de historias pero ya nos acostumbramos”, aseveró.



Debemos ir por los sectores olvidados



Al ahondar sobre los comicios municipales y legislativos del próximo año y el perfil de la próxima autoridad de Xalapa, puntualizó que se requiere ir por los sectores que aún siguen olvidados.



“Seguir en esa dinámica, porque este Gobierno lo ha hecho. Seguir en esa dinámica de atención prioritaria a las áreas de mayor olvido y mayor abandono. También mantener este pulso de la ciudadanía a ras de piso”, enfatizó.



Aunque aseguró que en el Gobierno de Rodríguez Herrero se han atendido las colonias de la periferia con la pavimentación de calles y demás obras de infraestructura, en los recorridos que ha hecho los ciudadanos le manifiestan diferente necesidades, desde un tope hasta iluminación pública.



La integrante de la Cámara baja del Congreso de la Unión refrendó la necesidad de detonar el sector turístico de Xalapa, considerando que la Capital no tiene una vocación productora.



“Podríamos detonar (el turismo) por allá en la zona de El Castillo, que ya es tocante a lo rural”.



Reconoció además que en Xalapa hay un evidente desorden en el crecimiento demográfico, que requiere ser corregido para avanzar de mejor manera; exponiendo el caso de los asentamientos irregulares que han provocado la contaminación de muchos cuerpos de agua que recorren su territorio.



“No tienen drenaje y se les ha permitido, llevan 20, 30 o 40 años en esa situación, pasando los desechos a los cuerpos de agua y no podemos tener un equilibrio si no vamos resarciendo esos daños ecológicos, limpiando esos cuerpos de agua y si no vamos regularizando este tipo de sectores”, reafirmó.



Oposición “moralmente derrotada” volverá a perder



Dorenhy García Cayetano aseveró que la oposición “moralmente derrotada” volverá a perder en los comicios municipales y legislativos del próximo año, por ello están haciendo alianzas “para ver si pueden rescatar algún bastión que tuvieran”.



“Esa gran alianza es una muestra de que están perdidos, moralmente derrotados, que de verdad están con mucho temor, sino no se hubieran aliado tanto. Decían que era el PRIMOR pero ahora son el PRIANRD”, cuestionó.



De igual modo, dijo que para evitar que al interior de su partido se repitan candidatos que al llegar a poder han sido criticados por su gobernar o con señalamientos de violencia política, como es el caso del Alcalde de Coatzacoalcos, deberán respetarse las encuestas que se apliquen más allá de las decisiones internas de sus líderes.



“Que la ciudadanía decida, a lo mejor es una percepción y la gente quiere que siga representándoles, no lo podría decir yo a ciencia cierta, tendría que hacerse esa medición pero lo que sí esté probado, lo que ya tenga sentencia firme, el partido no podrá ser omiso”, afirmó la legisladora federal.