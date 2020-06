Tenimesista de Veracruz Puerto solicita apoyo para ir a Francia

Alexis Ángel Bustos, un joven tenimesista, medallista por Veracruz en Olimpiada Nacional y seleccionado estatal, solicita apoyo de la población para lograr el sueño de entrenar en Francia.



En entrevista telefónica, el joven deportista explicó que pese a la contingencia mundial por el COVID-19, recientemente recibió la oportunidad de viajar a Francia y entrenar en este país durante tres meses para participar en la Liga Francesa con el equipo Jura Morez TT.



Sin embargo, necesita alrededor de 75 mil pesos para solventar sus gastos de viaje y estadía en este país, a dónde viajaría con otros atletas mexicanos.



Explicó que aunque recibe una beca mensual por parte del Instituto Veracruzano del Deporte, ésta no es suficiente para poder ahorrar y concretar este viaje.



"En abril iba a ir pero tampoco se pudo por lo de la pandemia y pues ahorita tengo otra oportunidad para ir a entrenar a Francia. Es un momento raro porque está pasando todo esto y está difícil la situación ahorita (...) Sería del 20 de septiembre al 20 de diciembre de este año, iríamos varios atletas mexicanos. Aún no está confirmado", dijo.



El atleta relató que actualmente ocupa el dinero de su beca para apoyar económicamente a su mamá, quien tiene un puesto de antojitos en la ciudad de Veracruz pero debido a la contingencia, las ventas son muy bajas.



Alexis Bustos mencionó que también se apoya económicamente vendiendo hotdogs en un puesto ambulante ubicado en el bulevar Manuel Ávila Camacho; sin embargo, ante la contingencia no han podido instalar el puesto ya que las ventas son muy escasas.



El atleta mencionó que su entrenadora se encuentra haciendo gestiones ante el IVD para poder solventar parte de los gastos; sin embargo, también están pidiendo apoyo a la población con donaciones a través de su cuenta Banamex 5177 2150 7856 2998 y su número de cuenta es 51772150785629.



Actualmente, el joven veracruzano, quien entrena este deporte desde los 11 años, práctica 4 horas diarias en su casa ante el cierre temporal de las instalaciones del IVD debido a la contingencia sanitaria del COVID-19.